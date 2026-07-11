Kaynanasından gördü, İstanbul'un göbeğinde devam ediyor
11.07.2026 08:54
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşayan Semen ve Mehmet Kızgır çifti, yün işleme geleneğini megakentte devam ediyor. Semen Kızgır, "Eskiden kaynanam yapıyordu. Biz de yünlerimizi atamıyoruz, kıyamıyoruz. Şimdikiler kaldırıp, atıyor. Burada kuruyor, eve götürüyorum. Yatak, yorgan ediyorum." diyor.
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Senem ve Mehmet Kızgır çifti, alışılmışın aksine Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olan yün kurutma kültürünü yol kenarında sürdürdü.
Havaların ısınmasıyla yıkanan yünler, kuruması amacıyla ana yol kenarındaki yeşil alana serildi.
"ESKİDEN KAYNANAM YAPIYORDU"
Yünlerin bir kısmı ise iki direk arasına gerilen ipe asıldı.
Bir yanda trafik akarken diğer yanda ise kuruması için serilen yünler ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Her sene aynı yerde yünlerini kuruttuğunu söyleyen Senem Kızgır, "Eskiden kaynanam yapıyordu. Biz de yünlerimizi atamıyoruz, kıyamıyoruz. Şimdikiler kaldırıp, atıyor. Burada kuruyor, eve götürüyorum. Yatak, yorgan ediyorum. Nereden aklıma geldi burası? Burada güzel kuruyor. Buraya getirdim. Yünlerimi her sene burada kurutuyorum." dedi.
"HER SENE YAPIYORUZ"
Yünlerini kuruttuktan sonra yorgan, yatak olarak kullandıklarını ifade eden Mehmet Kızgır, "Her sene aynı şeyleri tekrarlayıp, yapıyoruz. Yünleri getiriyoruz burada, kurutuyoruz. Evde döşek, yorgan yapıyoruz. Evimizin orada kurutacak yer yok. Geliyoruz burada, kurutuyoruz. Biz yapıyoruz ama yeni nesil yapmaz, çoğu alıp atıyor" şeklinde konuştu.
Kış hazırlıkları için yıkanan yünlerden bir kısmı anayol kenarındaki yeşil alana serilirken, diğer kısmı ise ipe asıldı. Anayol kenarındaki yün kurutma işlemi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.