Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Bakan Ersoy'a "Kayseri Kültür Yolu Festivali" teşekkürü

Festivalin kültür-sanat programlarını desteklemek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeler de 5-13 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı.

“KAYSERİ, KÜLTÜR VE SANATLA DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’nin kültür ve sanat turizmine önemli katkı sağladığını belirterek, organizasyonun şehrin tanıtımına da güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Büyükkılıç, “Kayseri’mizin tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi ve sanat potansiyeli böylesine büyük organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaşıyor. Festival boyunca hemşehrilerimizle ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizle aynı coşkuyu paylaşmak bizler için tarifsiz bir mutluluk oldu” dedi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan sanatçılara, kültür-sanat emekçilerine, Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, paydaş kurumlara ve yoğun ilgi gösteren Kayserililere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’nin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini vurguladı.