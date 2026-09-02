Kayseri'de minibüs, özel halk otobüsüne çarptı. 3 yaralı
02.09.2026 10:16
Kayseri'de durakta bekleyen yolcu otobüsüne yabancı plakalı minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi.
Fransa’dan gelen M.A. yönetimindeki EY 818 FT plakalı minibüs, kent merkezinden İncesu ilçesine giden ve yol üzerinde durakta bekleyen A.M. idaresindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü M.A. ve otobüste yolcu olarak bulunan A.S. ile T.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan sürücü ise ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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