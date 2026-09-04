Kayseri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
04.09.2026 16:13
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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