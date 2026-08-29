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Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü

29.08.2026 16:29

AA

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı

Resul Tandoğan’ın kullandığı 38 AJS 828 plakalı vinç, Çamlıca Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü 1
Anadolu Ajansı

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Tandoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Araçta bulunan Mikail Güney ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü 2
Anadolu Ajansı

Tandoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. 

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