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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

04.08.2026 09:13

AA

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Anadolu Ajansı

Kayseri-Niğde Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 1
Anadolu Ajansı

İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 2
Anadolu Ajansı

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.

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