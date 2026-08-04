Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
04.08.2026 09:13
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kayseri-Niğde Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.
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