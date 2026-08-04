Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
04.08.2026 09:13
Son Güncelleme: 04.08.2026 10:20
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 22 kişi yaralandı.
Niğde-Kayseri Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, ikisi ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.
"ŞOFÖR HIZ YAPIYORDU, VİRAJLARA HIZLI GİRDİ"
Yolculardan Ali B. gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu.
Mahmut A. da “Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.” dedi.
Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu
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