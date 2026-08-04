Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolculardan Ali B. gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

Mahmut A. da “Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.” dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu