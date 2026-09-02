Kayseri'nin tarihinden sofrasına uzanan festival yolculuğu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu’nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes’in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de ikinci kez düzenleneceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl ilk kez festival coşkusunu yaşattığımız Kayseri’de bu yıl çok daha kapsamlı bir programla yeniden sanatseverlerle buluşuyoruz. Şehrimizin tarihi mekanlarını, meydanlarını ve kültür-sanat alanlarını festival aracılığıyla yeniden hayatın merkezine taşıyoruz. Kayseri’nin sahip olduğu güçlü tarihsel birikimi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.