Kaz Dağları'na akın ettiler, hasat başladı. Köylülerin ek gelir kapısı oldu, kilosu 300 lira
15.11.2026 11:17
Son Güncelleme: 15.11.2026 11:17
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.
IHA
Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı.
Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.
IHA
KİLOSU 200-300 LİRA
IHA
HERKES AKIN EDİYOR
Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.