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Kaz Dağları'na akın ettiler, hasat başladı. Köylülerin ek gelir kapısı oldu, kilosu 300 lira

15.11.2026 11:17

Son Güncelleme: 15.11.2026 11:17

İHA

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

Kaz Dağları'na akın ettiler, hasat başladı. Köylülerin ek gelir kapısı oldu, kilosu 300 lira
IHA

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı. 

Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. 

KİLOSU 200-300 LİRA 1
IHA

KİLOSU 200-300 LİRA

Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. 

Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

HERKES AKIN EDİYOR 2
IHA

HERKES AKIN EDİYOR

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

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