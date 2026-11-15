Kaz Dağları'na akın ettiler, hasat başladı. Köylülerin ek gelir kapısı oldu, kilosu 300 lira

Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor.



Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.