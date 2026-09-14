"Kaza yokuşu"nda 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu
14.09.2026 09:52
Hatay'da korkuluk bulunmayan yolda son 3 ayda 2 araç yaklaşık 2 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Mahalleli, yeni bir kaza yaşanmadan önlem alınmasını istiyor.
3 AYDA 2 ARAÇ AYNI NOKTADAN BAHÇEYE UÇTU
Hatay’ın Antakya ilçesinde mahalle sakinlerinin “kaza yokuşu” olarak adlandırdığı yolda son 3 ayda 2 araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bölge sakinleri yeni kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.
Yaylacık Mahallesi’ndeki yokuşlu yolda, yol kenarında korkuluk bulunmaması nedeniyle kontrolden çıkan araçların evin bahçesine düştüğü belirtildi.
Son 3 ayda aynı noktada meydana gelen 2 kazada yaralananlar oldu.
Son olarak bir otomobil, yokuş yukarı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağıdaki başka bir aracın üzerine düştü.
Otomobilde sıkışan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yol kenarına korkuluk yapılması başta olmak üzere kalıcı önlem alınmasını istedi.
"BURADA BİR DAHA KAZA OLMASIN, KÖTÜ BİR OLAY YAŞANMADAN ÇÖZÜM İSTİYORUZ"
Duvarın bulunduğu alanda daha büyük bir facia yaşanmadan önlem alınması gerektiğini ifade eden İsmail Aşık, "Burada dün kaza oldu, yaklaşık 3 ay önce de burada bir araç düşerek kaza yaptı. Dün de komşu köyden birisi misafirliğe gelmiş, misafirlikten geri dönerken aracı aşağıya düştü. Aşağıya düşünce araç, benim aracımın üzerine düştü. Yaralanma oldu, ambulansı çağırdık ve hastaneye götürdüler. Burası depremden beri bu halde duruyor. Biz buraya istinat duvarı istiyoruz. Burada benim torunlarım oynuyor. Burada bir daha kaza olmasın, kötü bir olay yaşanmadan bir çözüm istiyoruz." dedi.
“DEFALARCA UYARILMAMIZA RAĞMEN HERHANGİ BİR TEDBİR ALINMADI”
Defalarca kaza olan bölgeye istinat duvarının yapılması gerektiğini söyleyen Ali Acar, "Dün çok elim bir kaza oldu ve bu kazayı çok ucuz bir şekilde atlattık. Aynı yerde aynı kazanın ikinci kez yaşanışı. Daha önce de yaklaşık üç ay önce aynı şekilde bir kaza yaşadık ve dün de yine bir kaza oldu. Burada herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür kazalar daha da yaşanmaya devam edecek. Burada defalarca uyarılmamıza rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Köyümüzde çeşitli bölgelere, farklı yerlere yaklaşık 500 metreye yakın istinat duvarı yapıldı. Buraya da 3 metre ve 10 metre genişliğinde bir duvar yapılması gerekiyor. Üç yıldır bu duvarın yapılması için mücadele ediyoruz. Misafirlerimiz bizi ziyarete geldi, maddi hasarla ucuz atlattık. Çok şükür, kendilerinde önemli bir şey yok. Fakat burada önlem alınmadığı takdirde her an her şey olabilecek bir bölge burası ve vatandaş olarak dilekçemizi vereceğiz." diye konuştu.
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