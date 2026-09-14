"Kaza yokuşu"nda 3 ayda 2 araç evin bahçesine uçtu

Defalarca kaza olan bölgeye istinat duvarının yapılması gerektiğini söyleyen Ali Acar, "Dün çok elim bir kaza oldu ve bu kazayı çok ucuz bir şekilde atlattık. Aynı yerde aynı kazanın ikinci kez yaşanışı. Daha önce de yaklaşık üç ay önce aynı şekilde bir kaza yaşadık ve dün de yine bir kaza oldu. Burada herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bu tür kazalar daha da yaşanmaya devam edecek. Burada defalarca uyarılmamıza rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Köyümüzde çeşitli bölgelere, farklı yerlere yaklaşık 500 metreye yakın istinat duvarı yapıldı. Buraya da 3 metre ve 10 metre genişliğinde bir duvar yapılması gerekiyor. Üç yıldır bu duvarın yapılması için mücadele ediyoruz. Misafirlerimiz bizi ziyarete geldi, maddi hasarla ucuz atlattık. Çok şükür, kendilerinde önemli bir şey yok. Fakat burada önlem alınmadığı takdirde her an her şey olabilecek bir bölge burası ve vatandaş olarak dilekçemizi vereceğiz." diye konuştu.