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Kazançlı sezon. 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök yetiştirildi

25.08.2026 14:57

İHA

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Erzincan’da tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında aronya yetiştiriciliği yapılıyor.

Kazançlı sezon. 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök yetiştirildi
IHA

Merkez ilçeye bağlı Günbağı köyünde üretici Ali Ekber Düşürmek tarafından 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök aronya yetiştiriliyor.

Kazançlı sezon. 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök yetiştirildi 1
IHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker tarafından aronya bahçesi ziyaret edilerek üretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Kazançlı sezon. 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök yetiştirildi 2
iStockPhoto

Ziyarette, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

 

Yaklaşan hasat öncesinde üreticiye bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

 

Erzincan’da geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlerin de üretime kazandırılmasıyla tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

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