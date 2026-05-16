Keban Barajı'nda 7 yıllık sessiz bozuldu, kapaklar açıldı

Kaya, yağışların devam etmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu göl havzasına yüksek debide su gelmeye devam ettiğini belirtti.

Keban HES'in 8 ünitesinin 7 gün 24 saat enerji üretimine devam ettiğini anlatan Kaya, şunları aktardı:

“Buna rağmen göl seviyesinin maksimum kota ulaşması nedeniyle herhangi bir taşkın yaşanmaması için Devlet Su İşleri tarafından kontrollü olarak 11 Mayıs'tan itibaren su bırakılmaktadır. Geçen yıl 4,1 milyar kilovatsaat enerji üretildi.”

Keban HES'in elektrik üretiminin yanı sıra istihdam, turizm ve tarım ekonomisine de katkı sunduğunu ifade eden Kaya, çevre illerdeki üniversite ve meslek liselerinde öğrenim gören ilgili bölüm öğrencilerine staj imkanı sağlandığını ve santralin 52 yıldır enerji üretimine devam ettiğini kaydetti.

Barajdaki su tahliyesi drone ile görüntülendi.