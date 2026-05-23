Kelkit çayı taştı. Bölge suyla kaplandı, sabaha kadar nöbet tuttular

Suyun yön değiştirmesiyle birlikte çay kenarında bulunan yolda çökmeler oldu. Kıyıda bulunan ağaçlar ise köklerinden sökülerek suya kapıldı. Bölgedeki çökme ve ağaçların sürüklenme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Erhan Şahin, gece boyunca bölgede nöbet tuttuklarını belirterek; "Burada ikamet ediyorum. Sabaha kadar burada nöbet bekledim. Dört ağaç birden kayarak ırmağa aktı gitti" dedi.