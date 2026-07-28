Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı

"Haberlerde görünce nesli tükenmekte olan bir böcek olduğunu fark ettim." diyen Kömür, gergedan böceğini normal bir böcek sandığını belirterek şöyle devam etti:

"- Tabii ki biz doğada kalsın istiyoruz. Tokat’ta olduğunu hiç düşünmemiştim, standart bir böcek zannetmiştim. Geçen yıl ve bu sene gelince dikkatimi çekti. Akşam çalışırken balkona geldi, videosunu çektim ve ardından çiçeklerin içerisine geri bıraktım.

- Değerli bir böcek çünkü yılda bir defa görüyorum."