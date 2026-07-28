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Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı

28.07.2026 11:55

DHA

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Tokat'ta kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceği görüldü.

Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı
DHA

Tokat'ta gergedan böceği görüldü.

 

Nadir görülen bir tür olan gergedan böcekleri, kendi ağırlıklarının 850 katını taşıyabilmeleriyle biliniyor.

Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı 1
DHA

Tokat'ta Hüseyin Kömür, çalışma ofisinin bahçesinde rastladığı böceği, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 

Böceğe geçen yıl da aynı dönemde rastladığını belirten Kömür, yaptığı incelemelerin ardından türün koruma altında olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı 2
DHA

Söz konusu türün, kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilme özelliğiyle bilinen gergedan böceği olduğunu öğrenen Hüseyin Kömür, "Her sene bu zamanlarda geliyor. Birkaç gün önce akşam yine ziyaretimize gelmişti." dedi.

Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabiliyor. Küçük dev Tokat'ta ortaya çıktı 3
DHA

"Haberlerde görünce nesli tükenmekte olan bir böcek olduğunu fark ettim." diyen Kömür, gergedan böceğini normal bir böcek sandığını belirterek şöyle devam etti:

 

"- Tabii ki biz doğada kalsın istiyoruz. Tokat’ta olduğunu hiç düşünmemiştim, standart bir böcek zannetmiştim. Geçen yıl ve bu sene gelince dikkatimi çekti. Akşam çalışırken balkona geldi, videosunu çektim ve ardından çiçeklerin içerisine geri bıraktım.

 

- Değerli bir böcek çünkü yılda bir defa görüyorum."

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