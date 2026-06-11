Kendi elleriyle dalından topluyorlar. Yemek serbest, götürmek ücretli

Vatandaşların üretim sürecini yerinde görmesini amaçladıklarını belirten üretici Muhammed Kürşat Akın, bu uygulamayla hem tarımsal farkındalığın arttığını hem de tüketicilerin ürünleri kaynağında tanıma fırsatı yakaladığını söyleyerek, "Yaklaşık 11 yıldır çilek üreticiliği yapıyorum. Bu uygulamayı ilk kez bu yıl hayata geçirdik. İnsanlar çoluk çocuğuyla birlikte buraya gelerek günün stresini atıyor. Vatandaşlar çileği tezgahtan almak yerine tarlaya girip kendi elleriyle topluyor. Bu uygulamada hem biz kazanıyoruz hem de vatandaşlarımız kazanıyor. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Aileler çocuklarıyla birlikte geliyor, hem çilek topluyor hem de doğayla iç içe güzel bir gün geçiriyor. Tarlamızı ziyaret eden misafirlerimiz burada istedikleri kadar çilek yiyebiliyor. Sonuçta bunun bir de göz hakkı var. Vatandaşlarımızın uygulamadan memnun kalması bizi mutlu ediyor" dedi.