Kendi imkanlarıyla yaptılar, ziyaretçiler canlarından bezdirdi

Köy halkı tarafından yaptırılan mesire alanının hor kullanılmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden köy muhtarı Cesur Kaya, "Biz burayı köyümüz için yaptık. Ama sosyal medyada biraz paylaşım olunca köy dışından, şehirden ve şehir dışından gelenler çok oldu ve burayı çok hor kullanmaya başladılar. Çünkü çok pis kullandılar ve su gözeleri hep tıkanmış durumda. Her şeyi de kırık şekilde bıraktılar. Köylülerin huzurunu kaçırdılar. Köylüler şu anda huzursuz, şikayetçi ve kimseyi istemiyor. Köylülerimiz dışarıdan gelen insanların pisliklerini temizlemek zorunda değiller. Dışarıdaki gelen insanlara açıktı ama bu şekilde kullandıkları için kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Köy sakinlerinden Orhan Şahin de, "Bu mesire alanımızda yaklaşık bir aydır buradayız. Bir hafta içerisinde en az 4-5 gündür tadilat, tamirat, bakım ve temizlikle ulaşıyoruz. Bizi üzen doğanın doğal haliyle bırakılmaması. Atılan çöpler sebebiyle dışarıdan gelenlerin ziyaretine kapatarak sadece köyde yaşayanların kullanımı ile sınırlamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.