Kenti yılanlar bastı, evlere kadar girmeye başladılar

Vatandaşların ilaçlama sayesinde evlerini güvenli hale getirebileceğini söyleyen Sağlam, “Kükürt maddesinin etkili olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında profesyonel ilaçlama firmalarıyla görüşerek hangi yöntemin daha etkili olacağı konusunda destek alınabilir. Belediyemizin ilaçlama birimleriyle de görüşülebilir. Burada bahsettiğimiz, meskenlerin ve ev çevresinin ilaçlanmasıdır. Arazi veya bahçelerin ilaçlanması konusunda vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ev içerisinde yılanın görülebileceği noktalara dikkati çeken Sağlam, şöyle devam etti:

“Ayakkabılığın üzerinde veya altında, banyoda ve tuvaletlerde yılan görülebiliyor. Zemin seviyesindeki ve giriş katlardaki evlerde yılanlar giderlerden içeri girebiliyor. Bu alanların kapalı olması gerekiyor. Dışarıyla doğrudan bağlantısı bulunan delik ve açıklıklara karşı da önlem alınmalı. Zemine yakın pencerelerde sineklik kullanılmalı veya pencereler uygun bir örtüyle kapalı tutulmalı. Özellikle bu aylarda bu tedbirler daha da önem kazanıyor."