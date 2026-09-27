Kentin tek ustası. Siparişlere yetişemiyor

Tunç, "Elazığ'da tek kadın balıkçı benim. İlk başlarda balık temizlemek çok zor geliyordu ondan dolayı bir süre alışamadım ama şimdi hepsi çocuk oyuncağı gibi geliyor. Mesleğe başlamadan sen kadın başına bu işi yapamazsın, bu iş senin işin değil, sen işletme sahibi olamazsın diyenler çok oldu ama hepsinin üstesinden geliyorum. Şuan da siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorum. Şuan da sabit olarak 6 çeşit balığım var. Hamsi, istavrit, çupra, levrek, alabalık ve somon satışı yapıyorum. Alabalık ve somon balığı Keban'da üretilen doğal balıklardır. Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar arıyor bana 2 kilo çinekop hazırla dediklerinde hemen abimden temin edebiliyorum. Müşteri ne isterse onu o gün hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.