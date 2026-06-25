Kentte bir günde tam 227 anız yangını çıktı
25.06.2026 10:22
Şanlıurfa'da bir günde 227 anız yangını çıktı. Yangınlar kontrol altına alınırken, bölgelerdeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde birçok noktada anız yangınları çıktı.
Kent genelinde bir günde meydana gelen 286 yangın olayının 227'sinin anız yangını olduğu belirtildi.
Alevlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye bünyesinde toplam 74 araç ve 388 personel görev yapıyor.
Söz konusu yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, anız yangınlarının büyük bölümünün sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişeler ve elektrik hatlarından kaynaklandığını belirtti.
YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer ayrıca özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, anız yakılmasının hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini hatırlattı.
YASAL UYARI
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