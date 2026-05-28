Kentte kapasite yüzde 100'e ulaştı. Turistler başka illere yönlendirildi
28.05.2026 12:51
Mardin'de Kurban Bayramı tatilinde nedeniyle otellerde doluluk yüzde 100’e ulaştı. Yer bulamayan bazı turistler ise çevre illere yönlendirildi.
Mardin, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.
Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleriyle açık hava müzesini andıran kentte bulunan yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli otellerde, doluluk yüzde 100'e ulaştı.
Yer bulamayanlar ise çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.
Kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kentteki yoğunluk hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.
YAKIN İLLERE YÖNLENDİRİLİYOR
Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirtti.
Çok ciddi bir yoğunluk ve talep patlaması yaşadıklarını dile getiren Gürgör, "Rezervasyonu olmadan kentimize gelen misafirlerimizi mağdur etmemek adına onları yakın illerde misafir etmeye çalışıyoruz." dedi.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Sadece Türkiye'den değil; aynı zamanda Avrupa'dan, Uzak Doğu’dan, Çin'den gelen misafirlerinin olduğundan da söz eden Gürgör, "Burada çekilen dizilerin ciddi bir tanıtım katkısı oldu. Şu anda bütün Ortadoğu'da Mardin'de çekilen diziler dublajlı yayınlanıyor. Mardin şu anda gerek Mısır, Tunus, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ciddi bir şekilde dikkat çekmeye başladı. O açıdan biz turizmciler olarak çok mutluyuz." diye konuştu.
"TEKRAR GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
Azerbaycan’dan gelerek bayramı tarihi kentte geçiren Güner Ceynarova, “Bayram nedeniyle Azerbaycan’dan tatile geldik. Her şey çok güzel; yemekleri, kültürü harika. Herkesin mutlaka Mardin’e gelmesini tavsiye ediyorum. Mardin’e ilk defa geliyorum. Tekrar ailemin diğer fertlerini de alıp gelmeyi düşünüyorum.” diye konuştu.
Adana’dan Mardin’i gezmeye gelen Zeki İçlek ise “Mardin’i bu kadar beklemiyordum. Çok büyük bir gelişim olmuş. İstanbul ne kadar güzelse, Mardin de o kadar bir güzel. Gelmeyen arkadaşlarımız var, onlar da merak ediyor. Onları da buraya tavsiye ediyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani 'Bayram Mardin’de güzel' diyorlar ya, aynen o şekilde. İnşallah daha güzel yerleri, daha güzel tarihi yerleri gezmeye devam edeceğiz.” dedi.
"BADEM ŞEKERİ İLE DİBEK KAHVESİNE YOĞUN TALEP VAR"
Bayram yoğunluğu yaşadıklarını belirten esnaf Mehmet Şah Hazar da şöyle konuştu:
“Gelen misafirlerimizi çok iyi bir şekilde ağırlıyoruz. Herkesi Mardin’e ve bu yöreyi görmeye davet ediyoruz. Gelen misafirlerimiz, özellikle bu yörenin en önemli ürünlerinden badem şekerini, dibek kahvesi, Mardin yerli cevizli sucuğunu alıyorlar. Herkesi buranın yöresel tatlarını tatmaya bekliyor ve bayramlarını kutluyorum.”
