Keşfettiği bitki türüne eşinin adını verdi
31.05.2026 12:41
Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul'un yürüttüğü proje kapsamında 4 yeni kayagülü bilimsel literatüre kazandırıldı. Ertuğrul, bir tanesine eşinin ismini verdi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul'un yürütücülüğündeki TÜBİTAK projesi kapsamında, Orta Toroslar’da keşfedilen 4 yeni kayagülü türü, bilimsel literatüre kazandırıldı.
Prof. Dr. Ertuğrul, yurt içi ve dışından toplam 2 bin 500'e yakın örnek üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Türler, bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayımlandı.
Bitki türlerinin isimlendirme aşamasında bitkilerden birine eşinin adını verdiğini ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, şöyle konuştu: “İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de projeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesine eşimin adını verdim, ‘Aethionema Kadriye Sultan Kayagülü’ diye. Çünkü bana kendisi çalışmalarımda çok destek oldu." dedi.
Prof. Dr. Ertuğrul, diğer türlerin isimlerini şöyle anlattı:
"Bir diğeri ‘Aethionema Uysali’. Bir öğretmen arkadaşımız, doğa fotoğrafçısı. Bunun ilk fotoğrafını çekti gönderdi. Onun adına Akseki'den ‘Aethionema Uysali Akseki Kayagülü’ olarak verdik.
Bir diğerini Beyşehir'den topladık. ‘Aethionema Beyşehirense Beyşehir Kayagülü’. Bir diğerini de Ermenek Göktepe Yaylası'ndan topladık. ‘Aethionema Ermenekense Göktepe Kayagülü’ olarak adlandırdık.”
"ANA VATANI TÜRKİYE"
Keşfedilen yeni türlerin ana vatanının Türkiye olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul, şunları söyledi:
“Bu kayagülü cinsi, Türkiye'ye özgü bir cins ve dünyada yayılış merkezi, gen merkezi Türkiye. Dünyada yaklaşık 70 türle temsil edilen bir cins.
Bu 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü. Dolayısıyla bu bitkinin büyük bir kısmını Türkiye coğrafyası oluşturuyor. Yayılış gösterdiği ülkeler de Türkiye'nin sınırında olan ülkeler. İran, Yunanistan veya Kafkaslar gibi. Bu bitkinin ana vatanı Türkiye.”