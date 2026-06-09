Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı
09.06.2026 18:00
İzmir'de eski eşinin kezzaplı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının ise tedavisi sürüyor.
İzmir'de, bir süre önce boşandığı Hakan Ş.'nin (47) kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aynı olayda yaralanan kızı M.Ş. (13) ile şüpheli Hakan Ş.'nin tedavileri sürüyor.
Olay, 1 Haziran'da Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi.
Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte eve giderken 15 yıllık evliliğin ardından 20 Şubat'ta boşandığı Hakan Ş. yolunu kesti. 2 çocuk babası Hakan Ş., yanında getirdiği kezzabı Ayfer Karakayışlı’nın üzerine attı.
Bu sırada kızı M.Ş., babasına engel olmak için araya girdi. Kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine sıçradı. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ve Hakan Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralılardan Ayfer Karakayışlı, dün tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.