Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı

Olay, 1 Haziran'da Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi.

Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte eve giderken 15 yıllık evliliğin ardından 20 Şubat'ta boşandığı Hakan Ş. yolunu kesti. 2 çocuk babası Hakan Ş., yanında getirdiği kezzabı Ayfer Karakayışlı’nın üzerine attı.

Bu sırada kızı M.Ş., babasına engel olmak için araya girdi. Kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine sıçradı. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı.