Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı

09.06.2026 18:00

DHA

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İzmir'de eski eşinin kezzaplı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının ise tedavisi sürüyor.

Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı
DHA

İzmir'de, bir süre önce boşandığı Hakan Ş.'nin (47) kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 

Aynı olayda yaralanan kızı M.Ş. (13) ile şüpheli Hakan Ş.'nin tedavileri sürüyor.

Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı 1
DHA

Olay, 1 Haziran'da Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. 

 

Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte eve giderken 15 yıllık evliliğin ardından 20 Şubat'ta boşandığı Hakan Ş. yolunu kesti. 2 çocuk babası Hakan Ş., yanında getirdiği kezzabı Ayfer Karakayışlı’nın üzerine attı. 

 

Bu sırada kızı M.Ş., babasına engel olmak için araya girdi. Kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine sıçradı. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı.

 

Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı 2
DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ve Hakan Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Tedavileri süren yaralılardan Ayfer Karakayışlı, dün tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

Kezzaplı dehşet. Anne öldü, 13 yaşındaki kızı ağır yaralı 3
DHA

Hakan Ş.'nin kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı, olayı da bu nedenle işlediği üzerinde durulduğu ileri sürüldü.