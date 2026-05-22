Kıbrıs'ta yiyip çok beğendi. Memleketinde üretime başladı, tanesini 35 liraya satıyor

İlçede patates, soğan gibi geleneksel ürünler üreten çiftçi Mustafa Demir, 2010 yılında çalışmak için gittiği KKTC'de hayatında ilk kez yediği enginarı çok beğendi. Ürünü memleketinde yetiştirmek isteyen Demir, ilçede örneğine rastlamadığı için araştırmaya koyuldu.

Harran Mahallesi'ndeki tarlasında 2014 yılında deneme ekimi yapan Demir, ürün almaya başlayınca üretim alanını 30 dönüme çıkardı. Hasattan elde ettiği verimi de artıran Demir, alternatif ürün olarak enginardan mutlu olduğunu kaydetti.