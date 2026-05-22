Kıbrıs'ta yiyip çok beğendi. Memleketinde üretime başladı, tanesini 35 liraya satıyor
22.05.2026 10:52
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan çiftçi, çalışmak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez yediği enginarı, memleketinde üretmeye başladı.
12 YIL ÖNCE DENEME YAPTI
İlçede patates, soğan gibi geleneksel ürünler üreten çiftçi Mustafa Demir, 2010 yılında çalışmak için gittiği KKTC'de hayatında ilk kez yediği enginarı çok beğendi. Ürünü memleketinde yetiştirmek isteyen Demir, ilçede örneğine rastlamadığı için araştırmaya koyuldu.
Harran Mahallesi'ndeki tarlasında 2014 yılında deneme ekimi yapan Demir, ürün almaya başlayınca üretim alanını 30 dönüme çıkardı. Hasattan elde ettiği verimi de artıran Demir, alternatif ürün olarak enginardan mutlu olduğunu kaydetti.
TEMİZLENMİŞ HALİ 40 TL'YE SATILIYOR
Enginarın yaklaşık 6 ayda yetiştiğini belirten Demir, ilk yıldan itibaren üretimin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.
Demir, “Son 20 günden bu yana başlayan hasatta verim oldukça iyi. İlk yıl fidan başına 4 ürün aldık. İlerleyen yıllarda bu rakam 12'ye kadar yükseldi. Son yağışlar da çok bereketli oldu” dedi.
Karaciğer dostu olarak bilinen enginar, yapraklı haliyle tanesi 35 TL'ye satılıyor. Soyarak temizlenmiş hali ise 40 TL'ye alıcı buluyor.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına katkı sağlayan enginar, karaciğerin temizlenmesinde ve hücrelerin yenilenmesinde önemli rol oynuyor. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra benzersiz lezzetiyle de yoğun talep gören ürün; zeytinyağlı yemeği, dolması, salatası ve pilavıyla damakları şenlendiriyor.
