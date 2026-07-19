Kılıç balığını kuyruğundan çekip karaya çıkardı cezayı yedi
19.07.2026 14:50
Son Güncelleme: 19.07.2026 15:29
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan çekerek sahile çıkaran bir kişi idari para cezasına çarptırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde dün yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını fark edip kuyruğundan tutarak sahile çıkardı.
İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüleri inceleyen ekipler, kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişiyi kısa sürede tespit etti.
Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi.
İsmi henüz öğrenilemeyen kişi hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.
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