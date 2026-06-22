Kilogramı tam 250 liraya kadar çıktı. Üzümden önce o kapış kapış satılıyor

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün hasadına haftalar bulunmasına rağmen üreticiler, asma yaprağı satışından gelir sağlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü'nde bağcılıkla uğraşan Celil Gürler, üzüm hasadına kadar geçen sürede yaprak satışının önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Yaprak toplama işlemini sabahın erken saatlerinde ve akşam serinliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Gürler, "Yaprak toplarken aynı zamanda bağlarımızın bakımını da yapıyoruz. Serin havada çalışmak hem ürünün kalitesi hem de bizim için daha verimli oluyor." dedi.