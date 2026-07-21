Kilometrelerce öteden geçen şoför fark etti. Yangına uykuda yakalanan 22 kişilik aile kurtarıldı

Pilatin, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale eden AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de teşekkür ederek, "Ekipler çok hızlı şekilde olay yerine ulaştı. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler. AFAD ekipleri ailemiz için iki çadır kurdu ve her konuda yanımızda oldular. Başta AFAD ekipleri olmak üzere itfaiye çalışanlarına ve jandarma personeline emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.