Kilometrelerce yol geliyorlar. 45 derece sıcakta topluyorlar

"Gelecek senenin verimi şimdi belli oluyor. Baktığımızda seneye çok güzel bir verim alacağımızı umuyoruz" diyen Arzu, "Don vurmazsa, aşırı yağış olmazsa seneye rekor bir verim olur. Bu sene rekolte geçen seneye oranla az. Kilo olarak da geçen senenin fiyatına satıyoruz. Sualtı, su üstü, çalılı, kuruttuktan sonra fiyatlar ayrı ayrı. Geçen senenin fiyatı konuşuluyor. O da 250 lira civarında. Bu senenin fiyatı net değil. Diyarbakır sıcağı çok fazla, işçiler çalışamıyor. Bu yüzden işçi sıkıntısı var. Bu bölgenin işçisi fıstığı daha tam bilmiyor. Bu yüzden işçiyi başka yerden getiriyoruz. Bu bölgenin insanı fındığa gidiyor, serin yerlerde çalışmak istiyor. Sıcaktan çalışamıyorlar, bizde kalanlarla yetiniyoruz. Burada fıstık toplama yevmiyesi 1500 lira" diye konuştu.

Fıstık bahçesinin bakımını yapan Selim Benekli ise bu sene ağaçların ilaçlamasını, sürümünü yaptıklarını belirterek, "Bu yıl geç ısınmayla birlikte ağaçlar geç uyandı. O yüzden fıstığın verimi biraz düştü. 22 kişiyle çalışıyoruz. Sabah 06.30'da başlıyoruz, 17.00'de bırakıyoruz. Diyarbakır'ın 41 derece sıcağında çalışıyoruz. Hissettiğimiz 50 derece" şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Meryem Karaçil de sıcakta fıstık topladıklarını, Siverek'ten geldiklerini, 06.00'da başlayıp 17.00'de paydos ettiklerini kaydetti. Karaçil, terlemelerine rağmen çalışmaya mecbur olduklarını ifade etti.