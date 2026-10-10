Kilosu 10 bin lirayı buluyor. 20 metrelik ağaçlardan tek tek toplanıyor

“Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar, eskimiş çam sakızını alıp balla karıştırıyor” diyen Büyük, “Sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketerek rahatsızlıklarının hafiflediğini söylüyorlar. Bu, eski insanların günümüze taşıdığı geleneklerden biri. Bu ürünü Türkiye'nin bir çok iline kargo yapıyoruz. İsteyen karışım halinde isteyen ise çam sakızı ve balı ayrı ayrı alıp karışımını kendi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da çam sakızının toplanmasının zor olduğunu belirterek, "Çam sakızı işi oldukça zor bir iştir. Ağaçların üzerinde bulunur. Öyle ağaçlar var ki yükseklikleri 15-20 metreyi buluyor. Bu ağaçlara tırmanılarak çıkılır ve sakız çakı yardımıyla tek tek toplanır" diye konuştu.