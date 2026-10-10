Kilosu 10 bin lirayı buluyor. 20 metrelik ağaçlardan tek tek toplanıyor
10.10.2026 10:44
Artvin'de 15-20 metrelik köknar ağaçlarına tırmanılarak çakı yardımıyla tek tek toplanan çam sakızı, yörede balla karıştırılarak tüketiliyor.
Artvin'de enellikle köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanan çam sakızına ulaşmak ustalık istiyor. Yüksekliği 15-20 metreyi bulan ağaçlara tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor.
Toplama sürecinin zahmetli ve riskli olması, ürünün fiyatını artıran nedenler arasında yer alıyor.
YÖREDE KÖKNAR SAKIZI OLARAK DA BİLİNİYOR
Yörede "köknar sakızı" olarak da bilinen ürün, bazı vatandaşlar tarafından toz haline getirilip balla karıştırılarak geleneksel olarak tüketiliyor.
Kilogram fiyatı 10 bin lirayı bulan çam sakızına özellikle 50 yaş üstü vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtiyor.
"ÇOK EMEK GEREKTİRİYOR"
İşletmeci Erkan Büyük, çam sakızının Artvin'de geçmişten günümüze taşınan geleneksel ürünlerden biri olduğunu söyledi.
Büyük, “Köknar sakızı diye geçer, köknar ağacında bulunur. Yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplanır. Toplamak zahmetli ve zor bir iş. Ormanlık alanda ağaçlara çıkıldığı için riski de var. Çok emek gerektirmesi, fiyatının yüksek olmasının nedenlerinden biri. Kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Genellikle 50 yaş üstü insanlar bu tür ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Yeni nesil de kullanıyor ama büyüklerimiz daha çok tercih ediyor” dedi.
“Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar, eskimiş çam sakızını alıp balla karıştırıyor” diyen Büyük, “Sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketerek rahatsızlıklarının hafiflediğini söylüyorlar. Bu, eski insanların günümüze taşıdığı geleneklerden biri. Bu ürünü Türkiye'nin bir çok iline kargo yapıyoruz. İsteyen karışım halinde isteyen ise çam sakızı ve balı ayrı ayrı alıp karışımını kendi yapıyor” ifadelerini kullandı.
Başka bir vatandaş da çam sakızının toplanmasının zor olduğunu belirterek, "Çam sakızı işi oldukça zor bir iştir. Ağaçların üzerinde bulunur. Öyle ağaçlar var ki yükseklikleri 15-20 metreyi buluyor. Bu ağaçlara tırmanılarak çıkılır ve sakız çakı yardımıyla tek tek toplanır" diye konuştu.