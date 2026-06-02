Kilosu 100 liradan başlıyor. 4 bin tona yakın rekolte bekleniyor
02.06.2026 15:12
Türkiye'de kiraz üretimde önemli bir yere sahip olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde erkenci olarak adlandırılan kirazların hasadı başladı.
Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip dalbastı kirazında rekolte bu yıl 4 bin tonun üzerinde bekleniyor.
Aroması ile dikkat çeken dalbastı kirazı turfanda 100 TL ile 150 TL arasında fiyatlandırılıyor.
Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don sonrası bu yıl dalbastı kirazının çok iyi tuttuğunu belirtti.
"İŞÇİLİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"
Solmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Kirazlarımız Tarım Bakanlığı'nın öngördüğü şekilde ilaçlanıyor. Bundan dolayı hiçbir kalıntı bulunmuyor. İhracatçılarımız, kirazımızı gönül rahatlığı ile dış pazarlara iletebilirler. Bu yıl işçiliğe çok ihtiyacımız var. Dışarıdan gelen işçiler kiraz toplamasını çok iyi bilmiyorlar. Sapsız toplanan kirazlar 1-2 saat içerisinde çürüme yapabiliyor. Ama sapı ile toplanan kirazlar, sap kuyuna kadar kalitesini koruyor.”
"MİLLET KİRAZA DOYACAK"
İlçede çiftçilik ile uğraşan Metin Şalvarcı ise "Bu yıl millet kiraza doyacak. Havaların serin gitmesinden dolayı insanlar biraz gecikmeli olarak 10 güne kadar dalbastı kirazına kavuşacak. İşçi anlamında deprem sonrası ilçemizi terk eden çok kişi oldu. Onunla beraber gençlerimiz tarımla uğraşmaktansa farklı uğraşlara yönelebiliyor." şeklinde konuştu.
