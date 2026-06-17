Kilosu 13 bin TL. Altın değerinde bitkinin hasadı başladı
17.06.2026 11:33
İlaç ve dondurma sanayisinin gözdesi olan salebin hasadı sürüyor. Kastamonu'da özenle toplanan salebin kurutulmuş fiyatı 13 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin yetiştiriciliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek veriliyor. Bakanlık tarafından 2023 yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde salep sahaları kuruldu.
Bu yıl da il genelinde 47 üretici tarafından 25 dekar alana salep dikimi gerçekleştirildi. Tek tek el ile toprakla buluşturulan salebin hasadı başladı.
Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve endemik tür olması sebebiyle doğadan toplanması yasak olan salebin kilosu 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuş salebin kilo fiyatı ise 13 bin liraya kadar çıkıyor.
"ZAMAN VE EMEK İSTEYEN BİR İŞ"
Merkez ilçeye bağlı Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, “Biraz daha erken başlamasını planlıyorduk ama yağışlar engel oldu. Yağışların ara vermesiyle biz de hasadımıza başladık” dedi.
Hasadın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyen Doğdu, “Arazinin neredeyse tamamını hasat edeceğiz ama iş bilen insanların eksikliğinden dolayı planladığımızdan biraz daha uzun sürecek. Muhtemelen bir ay süreceğini düşünüyoruz. Kastamonu'da kendi doğasında da bulunan saleplerin verimli bir şekilde yetiştiriciliğini yapabilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hem alanlarını büyütmek hem de salep üreticiliğinin Kastamonu'da yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen Doğdu, "Salep üretimimiz hala istediğimiz seviyede değil. Merak eden insanlar çok ama yetiştiriciliğine özenen insanlar biraz meşakkatinden dolayı uzak durabiliyorlar. Gerçekten mesai isteyen, zaman isteyen, emek isteyen bir iş" şeklinde konuştu.
"SALEP SUYU SEVEN BİR BİTKİ"
İki yıl boyunca çok ciddi bir yağış eksikliğiyle karşılaştıklarını söyleyen Doğdu, “Kastamonu'nun normal yağış sezonu gün dönümüne yani 21 Haziran'a kadar devam ederken, bundan önceki iki yılda bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama bu yıl yağışların artmasıyla birlikte verimi arttırabildiğimizi düşünüyorum” dedi.
Yağışların verimi etkilediğini vurgulayan ve salebin normalde göllenmeyi sevmeyen bir bitki olduğunu ifade eden Doğdu, "Biz, buna önlem olarak da yaptığımız yastıkları yükseltiyoruz ki su basmasını denetleyebilelim diye. Ama şunu da söyleyebiliriz ki salep suyu gerçekten seven bir bitki. Suyla büyüyebilen bir bitki" diye konuştu.
“KURUTULUP ÇEKİRDEK HALİNE GETİRİLEN ÜRÜN 13 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR”
Üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirten Doğdu, “Bir dönüm arazimizde yaklaşık 200-250 kilo civarında ürünümüz var. Hedefimiz başta daha yaygın hale getirip, verimliliği iki katından üç katına çıkartmak” dedi ve ekledi:
“Bir dönümde yaklaşık 400 kiloya yakın bir yumrumuzun olmasını planlıyoruz, bekliyoruz. Bunların ise aynı şekilde 250 kilo civarında kısmıyla tohumluk olarak alanımızı büyütmeye devam edeceğiz.”
Salebin doğadan toplanmasının yasak olduğuna dikkat çeken Doğdu, "Doğadan toplamanın yasağı yaklaşık 700 bin lira civarında ve kesinlikle toplanması yasak. Biz, devlet gözetiminde, denetiminde faturalı olarak aldığımız ürünleri devlet denetiminde gerçekleştiriyoruz" derken; bu sene kurutulup, çekirdek hale getirilmiş ürünün 13 bin liralara kadar alıcı bulabildiğini belirtti.
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