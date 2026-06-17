Kilosu 13 bin TL. Altın değerinde bitkinin hasadı başladı

Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin yetiştiriciliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek veriliyor. Bakanlık tarafından 2023 yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde salep sahaları kuruldu.

Bu yıl da il genelinde 47 üretici tarafından 25 dekar alana salep dikimi gerçekleştirildi. Tek tek el ile toprakla buluşturulan salebin hasadı başladı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve endemik tür olması sebebiyle doğadan toplanması yasak olan salebin kilosu 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuş salebin kilo fiyatı ise 13 bin liraya kadar çıkıyor.