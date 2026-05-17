Kilosu 1700 TL, ev araba aldırıyor. Elindeki demirle günde 60 bin liralık mantar buluyor

Elindeki demirle dolamanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık" diye konuştu.