Kilosu 2 bin liraya alıcı buluyor. Datça’da altın değerindeki o ürünün hasadı başladı

Datça'nın iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim yöntemleri sayesinde kendine özgü lezzet kazanan bademler, hem iç piyasada hem de katma değerli ürün üreticilerinden yoğun ilgi görüyor. Üreticilerden alınan bilgilere göre bu sezon nurlu bademin kilogramı yaklaşık 2 bin TL, ak bademin 850 TL, sıra bademin ise 650 TL'den alıcı buluyor.