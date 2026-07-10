Kilosu 200 TL. Hasat sezonu yaklaşırken tezgaha indi
10.07.2026 10:52
Ordu'nun sahil kesimlerinde fındık hasat sezonu yaklaştı. Üreticiler, dalından topladıkları yaş fındığın kilogramını 200 liradan satışa sunmaya başladı.
Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat dönemi yaklaşırken, Ordu'da bazı üreticiler bahçelerinden topladıkları taze fındıkları satışa sunmaya başladı.
Sahil kesimlerinde hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte olgunlaşan taze fındık, turistik alanlar ve yol kenarlarındaki tezgahlarda yerini aldı.
Üreticiler, resmi hasat dönemi başlamamış olmasına rağmen fındığın yeterli olgunluğa ulaştığını ve gelen talepler doğrultusunda satış yaptıklarını ifade ediyor.
Özellikle turistlerin ve gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalarda satışa çıkarılan taze fındığın kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.
"TURİSTLER TAZE FINDIĞA İLGİ GÖSTERİYOR"
Kendi ürettiği yöresel ürünlerin yanı sıra taze fındık da sattığını belirten Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, satışların yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde talebin artmasını beklediklerini söyledi.
Çaytepeli, "Müşterilerimiz istedikleri için getiriyorum. Şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçiler taze fındığa ilgi gösteriyor. Kendi ürünümüzü satıyoruz ve her yıl güzel satış yapıyoruz" dedi.
ANKARA'DAN GELDİ, 2 KİLOGRAM ALDI
Ankara'dan Ordu'ya gelen ziyaretçilerden biri ise kente her gelişlerinde taze fındık aldıklarını belirterek, "Biz buna yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde bulunmuyor. Ordu'ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram aldık. Bu haliyle tüketmeyi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
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