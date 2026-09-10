Kilosu 3 bin TL oldu. Pazarda gram gram satılıyor

Bu yıl bereketli bir sezonun sonuna doğru yaklaştıklarını anlatan Boğaköy'den Ali Özçelik, "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği'nin de özen istediğini anlatan Güven Ürgüp, "Herkes bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır" şeklinde konuştu.