Kilosu 3 bin TL oldu. Pazarda gram gram satılıyor
10.09.2026 12:11
Amasya’nın coğrafi işaretli çiçek bamyası pazarda gramla satılıyor. Kurusunun kilosu 3 bin TL’yi bulan bamya, "Hızır'ın cebinden düşen sebze" olarak adlandırılıyor.
Amasya'nın tescilli çiçek bamyasına ilgi artıyor. Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar ipe dizilerek kurutuluyor. Tazesi pazarda, kurusu ise askıda yıl boyunca alıcı bulabiliyor.
Amasya semt pazarında bugünlerde kurusunun kilosu 3 bin TL, yaşının kilosu ise 300 TL'den satılıyor. Kurusu 100'er gram halinde satılıyor.
Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim beklenen çiçek bamya; tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendiriliyor. Çiçek bamya, Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarda tüketiliyor.
"100 YA DA 200 GRAM OLARAK SATIN ALIYORLAR"
Bamyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten pazar esnafı, "Hızır'ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar" dedi.
"HER DERDE DEVADIR"
Bu yıl bereketli bir sezonun sonuna doğru yaklaştıklarını anlatan Boğaköy'den Ali Özçelik, "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.
Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği'nin de özen istediğini anlatan Güven Ürgüp, "Herkes bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır" şeklinde konuştu.