Kilosu 40 TL'ye satılıyor. 3 köyden tam 20 bin ton ürün bekleniyor

Ailesiyle 4 dekar bahçesinde hasada başlayan Nabi Bal ise "Geçen yıl dondan dolayı hiç ürün alamamıştık. Bu sene rekolte de fiyat da oldukça iyi. Alyanaktan sonra Roksana, orjin, şekerpare hasadı başlar. Bunlardan daha büyük beklentimiz var. Şekerparede 70-80 lira gibi bir fiyat bekliyoruz. Beklentilerimiz yüksek" diye konuştu.

35 yıldır kayısı üretimi yapan Taşevi köyünden Osman Çetinkaya 22 dekarlık göl manzaralı bahçesinde 1000 civarında ağaç bulunduğunu ve organik tarım yaptığını şu sözlerle anlattı:

“2005 yılında bölgeye ağaç diktik. Burada güzel ürün var. Üretimde Malatya'ya kafa tutamayız ama en azından aratmayız. Onlar kurutmacı, biz tazeciyiz. Mut'tan sonra potansiyeli iyi olan bahçeler bu bölgede. Isparta'da Senirkent ile Yalvaç arasındaki bölgede kayısı bahçeleri çok sayıda. Bu sene üretici de tüccar da gülecek. Bölgede, Alyanak, Orjin, Filopria, Şekerpare, Roksana, Milord, Iğdır ve Memphis gibi çok değişik türde kayısı yetiştiriliyor.”