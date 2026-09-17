Kilosu 500 TL'den satılıyor. 10 kilodan 1 kilo çıkıyor, yapımı 11 saat sürüyor
17.09.2026 13:01
Toros Dağları'nın zirvesinden toplanan taş erikler, 11 saatin sonunda sofralara ulaşıyor. Nar ekşisinden bile lezzetli olduğu iddia edilen ekşi, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor.
Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerindeki Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen taş erik, yöredeki geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. "Dağ eriği" ve "yaban eriği" olarak da bilinen ekşi meyve, olgunlaştığında dağlardan toplanarak reçel ve kurutmalığın yanı sıra ekşi yapımında kullanılıyor.
Rakımı yüksek dağlık alanlarda doğal olarak yetişen taş erikler, olgunlaşma döneminde yöre halkı tarafından dağlardan toplanıyor. Zorlu arazi şartlarında çuvallara doldurulan erikler, büyük bir emekle dağlardan indirilerek araçlarla köye getiriliyor. Burada yıkanıp temizlenen erikler, uzun süren kaynatma ve süzme işlemlerinden geçiriliyor.
İLK OLARAK 5 SAAT, SONRASINDA İSE 6 SAAT KAYNATILIYOR
Dağ eriğinden ekşi elde etmek için uzun süren bir işlem uyguladıklarını belirten Şengül Tak, "Önce eriği yaklaşık 5 saat kaynatıyoruz. Daha sonra süzüp temizliyoruz. Suyunu aldıktan sonra yaklaşık 6 saat daha kaynatıyoruz. Böylece su koyulaşıyor ve ekşi haline geliyor. Eriğin posası ve çekirdeği süzme aşamasında kesede kalıyor" diye konuştu.
Geleneksel yöntemle hazırlanan ekşinin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Tak, "En azından 10 kilo erikten ancak 1 kilo ekşi çıkıyor. Çünkü erik kaynama aşamasından geçtikçe posası ve çekirdeği ayrılıyor. Suyu da kaynadıkça koyulaşıyor" dedi.
"DAĞ ERİĞİ EKŞİSİNİ SALATALARDA, ÇORBALARDA KULLANIYORUZ"
Bu yıl ilk kez deneme amacıyla dağ eriği ekşisi yapmaya başladıklarını belirten Tak, "Bu yıl deneme amaçlı yapmıştık. Toplamda 100 kilogram ekşi yaptık. Satışa sunuyoruz. Allah izin verirse gelecek yıl daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.
Dağ eriği ekşisinin mutfakta farklı şekillerde kullanıldığını söyleyen Tak, "Salatalarda, çorbalarda, her şeyde ekşi yerine bunu kullanıyoruz. Kurusunu da saklayıp çorbaların içerisinde limon yerine kullanabiliyoruz" dedi.
Taş erikten elde edilen ekşinin de mutfakta değerlendirildiğini söyleyen bir başka vatandaş da "Kaynatılan suyunu da salatalarda ve yemeklerde kullanıyoruz. Nar ekşisinden bile daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Doğal ve oldukça lezzetli bir ürün. Şifalı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
TAŞ ERİK, TARHANIN DA TEMEL MALZEMESİ
Akseki'de yaşayan Ayşe Çelik ise Toros Dağları'nda yetişen taş eriğin, ilçenin tescilli yöresel lezzetlerinden ekşi tarhananın temel malzemelerinden biri olduğunu söyledi. Ekşi tarhananın yapımını anlatan Çelik, "Akseki'nin tescilli yöresel yemeği olan ekşi tarhanayı Toros Dağları'nda yetişen taş erikten, yani dağ eriğinden yapıyoruz. Erikler olgunlaşınca dağlara gideriz. Değneklerle ağaçları silkeler, erikleri toplarız" dedi.
Ekşi tarhananın yapımında buğday yarması, domates ile kırmızı ve yeşil biber kullandıklarını belirten Çelik, "Buğday yarması, domates, kırmızı ve yeşil biberi önce kaynatıyoruz. Daha sonra dağ eriğini ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayan eriğin çekirdeklerini ayırıyoruz. Ardından sıcağı sıcağına buğday yarmasının üzerine döküp iyice karıştırıyoruz" diye konuştu.
Hazırlanan karışımın bir gece bekletildiğini anlatan Çelik, "Bir gece bekletip ertesi gün sinilere seriyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Daha sonra kışın pişirilmek üzere sofralardaki yerini alıyor. Bambaşka bir lezzeti oluyor. Tarhanaya asıl lezzeti veren dağ eriğidir" ifadelerini kullandı.
Ekşi tarhananın Akseki ve çevresinde kış hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "Akseki ve çevresinde mutlaka bu kışlık meşhur yemeğimizi yaparlar. Her evde olmasa bile yöremizde bu gelenek yaşatılır" dedi.
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