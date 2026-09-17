Kilosu 500 TL'den satılıyor. 10 kilodan 1 kilo çıkıyor, yapımı 11 saat sürüyor

Akseki'de yaşayan Ayşe Çelik ise Toros Dağları'nda yetişen taş eriğin, ilçenin tescilli yöresel lezzetlerinden ekşi tarhananın temel malzemelerinden biri olduğunu söyledi. Ekşi tarhananın yapımını anlatan Çelik, "Akseki'nin tescilli yöresel yemeği olan ekşi tarhanayı Toros Dağları'nda yetişen taş erikten, yani dağ eriğinden yapıyoruz. Erikler olgunlaşınca dağlara gideriz. Değneklerle ağaçları silkeler, erikleri toplarız" dedi.

Ekşi tarhananın yapımında buğday yarması, domates ile kırmızı ve yeşil biber kullandıklarını belirten Çelik, "Buğday yarması, domates, kırmızı ve yeşil biberi önce kaynatıyoruz. Daha sonra dağ eriğini ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayan eriğin çekirdeklerini ayırıyoruz. Ardından sıcağı sıcağına buğday yarmasının üzerine döküp iyice karıştırıyoruz" diye konuştu.

Hazırlanan karışımın bir gece bekletildiğini anlatan Çelik, "Bir gece bekletip ertesi gün sinilere seriyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Daha sonra kışın pişirilmek üzere sofralardaki yerini alıyor. Bambaşka bir lezzeti oluyor. Tarhanaya asıl lezzeti veren dağ eriğidir" ifadelerini kullandı.

Ekşi tarhananın Akseki ve çevresinde kış hazırlıklarının önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "Akseki ve çevresinde mutlaka bu kışlık meşhur yemeğimizi yaparlar. Her evde olmasa bile yöremizde bu gelenek yaşatılır" dedi.