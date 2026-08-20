Kilosu 650 bin TL. Doğal antioksidan toprakla buluştu

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe de “İçinde bulunduğumuz alan lavanta kokulu safran bahçesi. Markalaşma yolunda safranın projelerini barındıran 50 dönümlük bir tesistir. 2020 yılında temellerini attığımız projemiz bu sene itibarıyla tamamen vücut bulmuş durumda. Şehre hem turizm hem de tarım açısından değerli katkılar sağlamaktadır. Çiftçilerimize safran konusunda destekleyerek safran rekoltesini artırmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bugün mevcut 15 dekar alanımızda safran var. Bunun 7-8 dekarı geçen sene diktiğimiz soğanlardan oluşuyordu. Bu sene de bir 7 dekar safran soğanı dikmiş bulunduk. Bu ay ekimi gerçekleştirdiğimiz soğanları ekim sonu kasım başı itibarıyla hasadını yapacağız. Safran soğanı özellikle bu şekilde bereketli bir bitki. 3 ayda hasadını yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon 650 bin lira civarındaydı kilosu. Bu sene hasadın durumuna göre tekrar bir rakam açıklayacağız” ifadelerini kullandı.