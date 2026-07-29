Kilosu 70 TL'ye satılıyor. Çanakkale'nin çilek ambarında 48 bin tonluk üretim

Çanakkale'de yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimin 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer alırken, üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarından hasat ediliyor.

Çanakkale'deki çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin ise yüzde 94'ü Yenice'de üretiliyor. Çanakkale dekar başına 3 bin 200 kilogramı aşan verimiyle Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 8 buçuğunu tek başına karşılıyor. Üretim miktarı bakımından ise ülkede 4'üncü sırada yer alıyor.