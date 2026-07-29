Kilosu 70 TL'ye satılıyor. Çanakkale'nin çilek ambarında 48 bin tonluk üretim
29.07.2026 10:34
Çanakkale Yenice'de Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.
Çanakkale'de yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimin 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer alırken, üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarından hasat ediliyor.
Çanakkale'deki çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin ise yüzde 94'ü Yenice'de üretiliyor. Çanakkale dekar başına 3 bin 200 kilogramı aşan verimiyle Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 8 buçuğunu tek başına karşılıyor. Üretim miktarı bakımından ise ülkede 4'üncü sırada yer alıyor.
"ÇİLEK SICAĞA ÇOK GELEMEYEN BİR ÜRÜN"
Yenice'de 5 yıldır çilek üretimi yapan Hakan Gürsu, “17 Mayıs'ta çilek hasadına başladık. Çilek hasadımız 6 ay devam ediyor. Kasım ayında hava şartlarına göre çilek hasadımız sona eriyor. 120 dekar bir alanda üretim yapıyoruz. Organik tarım yapıyoruz. Dönümüne göre ilk yıllık ikinci yıllık olarak değişiyor. İlk yıllık beklentimiz 3 ton civarında çilek üretimi, ikinci yıllıkta da 3.5, 4 ton arası çilek üretimi bekliyoruz” dedi.
Üretimin hava şartlarına göre değiştiğini söyleyen Gürsu, "Bu sene yağışlar ikinci yıllıkları etkiledi. Hastalığa yakalandık. Bunu toparlamaya çalışıyoruz. Şu anda çilek üretiminden memnunuz. Fiyatlar 70 lira civarında. Bizim bu bölge serin olduğu için çilek üretimine uygun. Çilek sıcağa çok gelemeyen bir ürün. Kaz Dağları eteklerinde oksijeni, bereketli toprakları ve fabrikalaşmanın olmaması etkendir" ifadelerini kullandı.
Yenice ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Sezer Akyol ise “Bugün Kaz Dağları eteklerinde bol oksijenli ve tertemiz suların aktığı temiz havasıyla kapya biber ve çilek diyarı tertemiz ve bereketli toprakları olan Yenice'nin agonya ovasındayız. İlçemizin ana geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bitkisel üretimin ilk sırasında kapya biber ve çilek üretimi ön plana çıkmaktadır” dedi. İlçemizde önemli bir yere sahip olan çilek üretimi yoğun bir şekilde yapılmaktadır. İlçemizin yaklaşık 15 bin dekarlık kısmında çilek üretimi devam etmekte olup, Çanakkale genelinde üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarında hasat edilmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye'de 4'üncü sırada olan Çanakkale'nin çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin yaklaşık yüzde 94'ü ise Yenice'de bulunmaktadır. Bu rakamlar Yenice'nin yalnızca Çanakkale'nin değil Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Coğrafi işaret çalışmalarımız da başlamış bulunmakta olup, en kısa sürede bölgemize kazandırmayı düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.
"COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"
İlçede çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığını belirten Akyol, “İlçemizin yaklaşık 15 bin dekarlık kısmında çilek üretimi devam etmekte olup, Çanakkale genelinde üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarında hasat edilmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye'de 4'üncü sırada olan Çanakkale'nin çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin yaklaşık yüzde 94'ü ise Yenice'de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Akyol, sözlerine "Bu rakamlar Yenice'nin yalnızca Çanakkale'nin değil Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Coğrafi işaret çalışmalarımız da başlamış bulunmakta olup, en kısa sürede bölgemize kazandırmayı düşünüyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye devam etti.