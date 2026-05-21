Kilosu 750 liradan 200 TL'ye düştü. Sabahın erken saatlerinde dağlardan toplanıyor
21.05.2026 09:16
Bitlisliler, halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın bitkisini toplamak için dağların yolunu tutmaya başladı.
Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları hareketlendi.
Vatandaşlar, pazarlarda kilogram fiyatı 750 liradan başlayıp 200 TL'ye kadar düşen ve besin değeri yüksek olduğu belirtilen yayla muzunu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıyor.
SAATLERCE YÜRÜYORLAR
Işkın, uşkun ve uçkun isimleriyle de bilinen bitkiyi toplamak için kayalık ve engebeli zirvelere çıkan vatandaşlar, zorlu yolculuğa rağmen doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
Yanlarında götürdükleri poşet ve çuvalları dolduran vatandaşlar, saatler süren yürüyüşün ardından evlerinin yolunu tutuyor.
"YORUCU AMA KEYİFLİ"
Arkadaşlarıyla birlikte Bitlis'in dağlarında yayla muzu toplayan Mehmet Okay, bitkinin genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetiştiğini belirterek, "Toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir uğraş" dedi.
Yayla muzunun bölgenin önemli doğal bitkilerinden biri olduğunu söyleyen Mücahit Kara ise "Tadı çok güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
