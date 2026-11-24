AB tesciline sahip Safranbolu safranı , kendine özgü rengi, aroması ve kullanım alanlarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Kilosunun 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında satılması dolayısıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen safranın bu yılki üretim sezonunda yaklaşık 56 kilogram rekolte bekleniyor.