Kilosu tam 1 milyon 400 bin liraya satılıyor. Türkiye’de bu yıl sadece 56 kilo üretildi
24.11.2026 16:41
Kilosu 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında değişen fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen Safranbolu safranında hasat heyecanı sona erdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safranda hasat dönemi sona ererken, bu yıl yaklaşık 56 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor.
HASAT SEZONU TAMAMLANDI
Safranbolu başta olmak üzere Karabük genelinde üreticiler tarafından yetiştirilen safranda, son çiçeklerin de toplanmasıyla hasat sezonu tamamlandı.
Büyük emek gerektiren hasat sürecinde toplanan safran çiçeklerinin kırmızı tepecikleri (stigmaları) ayrılarak kurutuluyor.
KİLOSU 1 MİLYON 400 BİN LİRAYA ALICI BULUYOR
AB tesciline sahip Safranbolu safranı, kendine özgü rengi, aroması ve kullanım alanlarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.
Kilosunun 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında satılması dolayısıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen safranın bu yılki üretim sezonunda yaklaşık 56 kilogram rekolte bekleniyor.