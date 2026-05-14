Kilosu tam 1 ton. Kurbalık pazarında dev boğa ilgi odağı oldu
14.05.2026 09:44
Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi kurban pazarı hareketlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besicilerin çadırlarda satış yaptığı pazarda 1 tonluk "Paşa" isimli boğa ilgi odağı oldu.
Kurban pazarında dakikalarca süren pazarlıkta inat kazandı. Trabzonlu Rahman Durmuş ile Erzurumlu besici Zeki arasında yaşanan esprili pazarlık çevredekileri de kahkahaya boğdu. Dakikalar süren inatlaşmanın ardından taraflar anlaşarak sarılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. 1 tonluk boğa ise adeta görenleri şaşırttı.
1 TONLUK BOĞA İLGİ ODAĞI OLDU
Trabzon'da her yıl Akoluk mevkiinde kurulan kurban pazarı, bu yıl 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde vatandaşları ağırlamaya başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler, kurulan çadırlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı. Pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise "Paşa" isimli 1 ton ağırlığındaki dev boğa oldu. Besiciler satışlardan umutlu olduklarını belirtirken, vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için sıkı pazarlık yapıyor.
KURBANLIK PAZARININ ŞAMPİYONU OLDU
Besici Bülent Muhsin, pazarın şampiyonu olarak gösterilen "Paşa" isimli kurbanlığın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ağrı'dan geldik. Pazarın şampiyonu ‘Paşa' bizde. Bundan daha büyüğü yok. Yaklaşık 1 ton geliyor. Vatandaşlar bu zamanlarda hep soruyorlar. Bir hafta sonra alımlar başlar. 20 senedir her yıl geliyoruz. Bu yıl 28 tane hayvanımız ile geldik. Paşa için sabah gelip pazarlık yapan oldu ama anlaşamadık" diye konuştu.
