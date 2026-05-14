Kilosu tam 1 ton. Kurbalık pazarında dev boğa ilgi odağı oldu

Besici Bülent Muhsin, pazarın şampiyonu olarak gösterilen "Paşa" isimli kurbanlığın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ağrı'dan geldik. Pazarın şampiyonu ‘Paşa' bizde. Bundan daha büyüğü yok. Yaklaşık 1 ton geliyor. Vatandaşlar bu zamanlarda hep soruyorlar. Bir hafta sonra alımlar başlar. 20 senedir her yıl geliyoruz. Bu yıl 28 tane hayvanımız ile geldik. Paşa için sabah gelip pazarlık yapan oldu ama anlaşamadık" diye konuştu.