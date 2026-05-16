Kimi paçaları sıvadı, kimi tekneden avladı "1 saatte 5 kilo tuttum"
16.05.2026 15:16
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istavrit bolluğu, olta balıkçılarını sevindirdi.
Alaplı Balıkçı Barınağı çevresini dolduran olta balıkçıları, bol miktarda istavrit tuttu.
Bazı balıkçılar paçalarını sıvayarak denizin içinden avlanmayı, bazıları ise teknelerden olta atmayı tercih etti.
Olta balıkçısı Muhammet Atay, bu yıl istavritin bol olduğunu söyledi.
"1 SAATTE 5 KİLO BALIK TUTTUM"
İlk kez bu kadar bereketli av sezonu yaşadıklarını belirten Atay, "Büyük ihtimalle yunusların balıkları barınak içine sıkıştırması nedeniyle bu kadar çok istavrit var. Bir saatte 5 kilo balık tuttum, halen de tutuyorum." ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞ STRES ATIYOR"
Özdemir Aslan da sabah ve öğleden sonra olmak üzere balık tutmaya geldiğini kaydetti.
Yarım kova balık tuttuğunu belirten Aslan, "Kıyıdan olta attığımızda istavrit tutabiliyoruz ama barınak içindekiler daha çeşitli balıklara erişebiliyor. Vatandaş hem stres atıyor hem de yiyeceğini denizden çıkarıyor. Kimileri de aileleriyle dinlenmek için gelip bir yandan da balık tutuyor." diye konuştu.
