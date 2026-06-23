Kiracısına ulaşamayınca soluğu mezarlıkta aldı

Samsun'da yaşayan emekli Süleyman Demircan, dairesini kendisini hastanede görevli bir memur olarak tanıtan H.D.'ye kiraya verdi.

H.D.'nin "Annem S.D. ile birlikte oturacağım" dediği daireye 10 Şubat'ta yerleştiği, ancak taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmadığı belirtildi.

Sonrasında ise ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. H.D. İstanbul'a giderek telefonlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine Demircan, 10 Şubat-10 Haziran dönemine ait kira, aidat ve yakıt giderleri için icra takibi başlattı. Ayrıca tahliye davası açtı.

Karşı tarafla iletişim kuramadığını ifade eden Demircan., H.D.'nin babası ve S.D.'nin eşi olan merhum M.D.'nin Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.