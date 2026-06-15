Kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı. Jüri tek tek puanladı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı.

Yarışmada katılımcılar, kiraz kullanarak hazırladıkları özgün yemek, tatlı ve hamur işi tarifleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği yarışmada, yarışmacılar hem sunum hem de tat konusunda hünerlerini ortaya koydu.