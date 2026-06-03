Kırkım mesaisi başladı

Erzincan genelindeki köylerde gerçekleştirilen kırkım işlemleriyle koyun ve kuzuların yaz aylarını daha rahat geçirmesi amaçlanıyor. Üreticiler, özellikle kuzularda yapılan kırkım sayesinde hayvanların sıcak havalardan kaynaklanan stresten korunduğunu, daha rahat hareket ederek gelişimlerini sürdürdüğünü belirtiyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail Kaya, kırkımın hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Kırkım sonrası kuzular rahatlıyor. Sıcak havanın oluşturduğu stresten kurtulan hayvanlar daha iyi besleniyor. Bu da et veriminde artış sağlıyor." dedi.