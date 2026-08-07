Kırmızı altın mesaisi başladı. Başta ABD ve İtalya olmak üzere 90 ülkeye ihraç ediliyor
07.08.2026 09:50
Torbalı'da tarladan sofraya uzanan zorlu süreçte 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde ediliyor. Coğrafi işaretli ürün 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
TARIM İŞÇİLERİNİN YOĞUN MESAİSİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates üreticileri ve tarım işçilerinin yoğun mesaisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, coğrafi işaretli Torbalı kuru domatesinin hasattan kurutmaya kadar üretim sürecini yerinde inceledi.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukyazı Mahallesi'ndeki domates tarlalarını ziyaret ederek hasadı takip etti.
Bunların ardından kurutma alanlarına geçen ekipler, üreticilerin taleplerini dinleyerek kuru domatesin katma değerinin artırılması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İŞÇİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLENDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretim sezonunda Torbalı’ya Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere farklı illerden gelerek çalışan mevsimlik tarım işçilerini de yalnız bırakmadı.
Hasat döneminde domates üretiminin en önemli emek gücünü oluşturan mevsimlik tarım işçileri için ikram aracı gönderildi.
Belediye ekipleri tarafından işçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi alındı, talep ve beklentileri dinlendi.
SICAKLARIN EN YOĞUN SAATLERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Sezon boyunca tarım arazilerinin yakınında kurdukları geçici yaşam alanlarında konaklayan emekçiler, uzun çalışma saatleri ve zorlu iklim şartları altında üretime katkı sağlıyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda hasat, taşıma, ayıklama ve kurutma süreçlerinin büyük bölümü yoğun insan emeğiyle, yaz sıcaklıklarının en yoğun hissedildiği saatlere kadar devam ediyor.
13 KİLOGRAMDAN 1 KİLOGRAM KURU DOMATES ÇIKIYOR
Tarladan hasadı yapılan domatesler uygun şekilde dilimlenerek tuzlama işleminin ardından açık alanda doğal yöntemlerle güneşte kurutulmaya bırakılıyor.
Kurutma süreci, iklim şartlarına bağlı olarak ortalama 7 gün devam ediyor.
Bu süreç sonunda yaklaşık 13 kilogram yaş domatesten 1 kilogram kuru domates elde edilmiş oluyor. Alın terinin büyük paya sahip olduğu üretim sürecinde, ürünün kalite standardının korunması için kurutma aşaması büyük önem taşıyor.
Torbalı’da binbir emekle kurutulan domatesler Amerika’dan İtalya’ya 90’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.
İZMİR'DEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 40'I TORBALI'DAN
2025 yılı verilerine göre İzmir'de 114 bin 769 dekar alanda 918 bin 829 ton sanayi domatesi üretimi gerçekleştiriliyor.
Türkiye toplam sanayi domatesi üretiminin yüzde 14,12'sini karşılayan İzmir, ülke genelinde 3. sırada yer alıyor. İzmir genelinde ise Torbalı, yüzde 40,3’e denk gelen 370 bin 887 tonluk üretimle lider konumda.
Torbalı’nın kuru domates üretimindeki bilgi birikimi ve ürün kalitesi, 2022 yılında coğrafi işaret ile de tescillendi.
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