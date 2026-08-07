Kırmızı altın mesaisi başladı. Başta ABD ve İtalya olmak üzere 90 ülkeye ihraç ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretim sezonunda Torbalı’ya Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere farklı illerden gelerek çalışan mevsimlik tarım işçilerini de yalnız bırakmadı.

Hasat döneminde domates üretiminin en önemli emek gücünü oluşturan mevsimlik tarım işçileri için ikram aracı gönderildi.

Belediye ekipleri tarafından işçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek çalışma ve yaşam şartları hakkında bilgi alındı, talep ve beklentileri dinlendi.