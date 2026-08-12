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Kırmızı bayraklar çekilecek. Dört gün sürecek yasak yarın başlıyor

12.08.2026 15:25

İHA

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Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şehirde denize girmek dört gün boyunca yasaklandı.

Kırmızı bayraklar çekilecek. Dört gün sürecek yasak yarın başlıyor
IHA

Zonguldak'ta denize girmek dört gün boyunca yasaklandı.

Kırmızı bayraklar çekilecek. Dört gün sürecek yasak yarın başlıyor 1
IHA

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

 

Olumsuz hava şartları nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girilmesi yasaklandı.

Kırmızı bayraklar çekilecek. Dört gün sürecek yasak yarın başlıyor 2
IHA

Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." denildi.

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