Kırmızı bayraklar çekilecek. Dört gün sürecek yasak yarın başlıyor
12.08.2026 15:25
Zonguldak'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şehirde denize girmek dört gün boyunca yasaklandı.
IHA
Zonguldak'ta denize girmek dört gün boyunca yasaklandı.
IHA
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girilmesi yasaklandı.
IHA
Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." denildi.