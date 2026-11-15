Kırmızı et fiyatlarında kasap ve marketler arasındaki uçurum, alışveriş tercihlerine yansıdı

Beslenmede önemli protein kaynaklarından biri olan kırmızı etin fiyatı, satış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

Kuzu eti çeşitleri kasaplarda 850 ile bin 100 TL arasında satılırken, bazı marketlerde fiyatlar bin 200 TL'den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Dana eti çeşitleri ise kasaplarda 600 ile bin 500 TL arasında değişirken, marketlerde bin TL'den başlayıp bin 600 TL'yi aşıyor.

Et ve Süt Kurumu'nda da dana eti çeşitleri 400 ile 820 TL arasındaki fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar, dana eti alırken fiyat avantajı nedeniyle Et ve Süt Kurumu'nu, kuzu eti içinse kasapları tercih ediyor.