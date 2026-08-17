Kış hazırlıkları hızlandı. Komşularla imece usulü yapılıyor

Sarıgöllü bir ev hanımı, salça yapımını yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini belirterek, "Her yıl salçamızı evde kendimiz hazırlarız. Domateslerimizi iyice bol suyla yıkadıktan sonra güzelce doğrarız. Üzerine yeterli tuz atarak bidonlara koyarız. Güneş altında kendiliğinden erimeye başlar. Her gün mutlaka karıştırmak gerekir. Daha sonra eriyen domatesleri süzgeçten geçirip geniş tepsilere dökeriz ve güneş altında iyice suyunu çekmesini bekleriz. Bu arada karıştırmaya devam ederiz. Suyu çekince kavanozlara koyup gölge bir yerde saklarız. Havaların sıcak olması nedeniyle yaklaşık 10 günde hazır oluyor" dedi.