Kış hazırlıkları sürüyor, turşuluk sezonu başladı. Tarlada 30, markette 55 TL

Serada çalışan işçilerden Ceylan Çolak toplanan kornişonları paketleme ve çuvalladığını söyleyerek, "Çok emek isteyen bir iş ancak yapılması da lazım. Bir gün geç toplasak kornişonlar irileşip büyüyor" dedi.

Seranın sahibi Fatma Çolak ise, kornişon, salatalık ve biber gibi ürünler topladıklarını belirtti.